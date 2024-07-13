Категорії прав в Україні: що означають літери і цифри

На сьогодні в Україні існує більше десятка категорій транспорту, для керування яким потрібна окрема категорія в правах. Можна було б думати, що це питання стосується тільки тих, хто має якісь екзотичний транспорт, але ж ні – є випадки, коли і середньостатистичному сім’янинові може знадобитись нова категорія в правах.
Про діючі в Україні категорії водійських посвідчень читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті було використано Віденську конвенцію про дорожній рух та Постанови Кабміну України № 340 та № 511.
Попри те, що категорій водійських посвідчень в країні діє близько п’ятнадцяти, вони доволі зрозуміло структуровані і знаючи цю систему, можна більш-менш орієнтуватись в даному питанні.
Є чотири групи транспортних засобів, позначених літерами, які власне і визначають основні групи категорій:
В кожній категорії є підкатегорії, які покривають окремі групи транспортних засобів всередині категорії. Позначені цифрою 1 (А1, В1 тощо) означають право на управління тільки, так би мовити, полегшеною, початковою версію транспортних засобів відповідної категорії. А от додаткова літера навпаки, розширює можливості власника прав: підкатегорія з індексом Е (ВЕ,С1Е тощо) дозволяє буксирувати важкий причіп. Розповімо про категорії прав в Україні детальніше.
Отже, отримавши права тієї чи іншої категорії, в Україні можна керувати:
Водій, який має категорії ВЕ, С1Е, СЕ, D1E, DE може керувати составами транспортних засобів з тягачем відповідно категорії В, С1, С, D1 або D та з причепом масою понад 750 кг. Щоб керувати автопотягом у складі причепа меншої маси, підкатегорія з індексом Е не потрібна, досить мати права на керування автомобілем, який грає роль тягача.
Молодим водіям (або майбутнім водіям) варто знати, що в деяких категоріях прав є певні вікові обмеження. Так, посвідчення водія в Україні можуть отримати особи, що досягли:
Якщо ви вже давно користуєтеся тим чи іншим транспортним засобом, а потім трапилась нагода сісти за кермо чогось для вас незвичного – наприклад, мікроавтобуса чи автівки з невеликим причепом, варто поцікавитися, чи не потребує новий для вас транспорт додаткової категорії в правах. Адже штраф за їзду без прав (а це фактично так і є) в Україні доволі суворий – від 3400 грн (за ст. 126 КУпАП).
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, яких неприємностей чекати від авто у спеку.