Категории прав в Украине: что означают буквы и цифры

Несмотря на то, что категории водительских удостоверений в стране действуют около пятнадцати, они достаточно понятно структурированы и зная эту систему, можно более-менее ориентироваться в данном вопросе.

Есть четыре группы транспортных средств, обозначенных буквами, которые и определяют основные группы категорий:

А – мотоциклы и мотороллеры

B – легковые автомобили и другие легкие автомобили на их базе

C – грузовые автомобили

D – автобусы.

В каждой категории есть подкатегории, покрывающие отдельные группы транспортных средств внутри категории. Обозначенные цифрой 1 (А1, В1 и т.п.) означают право управления только, так сказать, облегченной, начальной версии транспортных средств соответствующей категории. А вот дополнительная буква наоборот расширяет возможности владельца прав: подкатегория с индексом Е (ВЭ, С1Е и т.п.) позволяет буксировать тяжелый прицеп. Расскажем о категориях прав в Украине подробнее.

Чем можно управлять с разными категориями прав

Итак, получив права той или иной категории, в Украине можно управлять:

А1 – мопедами, мотороллерами и другими двухколесными транспортными средствами, имеющими двигатель с рабочим объемом до 50 куб. см или электродвигатель мощностью до 4 кВт;

А – мотоциклами, в частности с боковым прицепом и другим двухколесным транспортом, имеющим двигатель с рабочим объемом 50 куб. см и больше или электродвигатель мощностью 4 кВт и более;

В1 – квадро- и трициклами, мотоколясками и другими трехколесными (четырехколесными) транспортными средствами, разрешенная максимальная масса которых не превышает 400 кг;

В – пассажирскими и легкими грузовыми автомобилями, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг, а количество сидячих мест, не считая водительских сидений, восьми;

С1 – автомобилями для перевозки грузов, разрешенная максимальная масса которых составляет от 3500 до 7500 кг;

С – автомобилями для перевозки грузов, разрешенная максимальная масса которых превышает 7500 кг;

D1 – автобусами для перевозки пассажиров, имеющих мест для сидения, кроме сидения водителя, не более 16;

D – автобусами для перевозки пассажиров, имеющих количество мест для сидения, кроме водительского сиденья, более 16;

Т – троллейбусами и трамваями.

Водитель, имеющий категории ВЭ, С1Э, СЭ, D1E, DE может управлять составами транспортных средств с тягачом соответственно категории В, С1, С, D1 или D и с прицепом массой более 750 кг. Чтобы управлять автопоездом в составе прицепа меньшей массы, подкатегория с индексом Е не нужна, достаточно иметь права на управление автомобилем, играющим роль тягача.

Ограничения по категориям прав по возрасту

Молодым водителям (или будущим водителям) следует знать, что в некоторых категориях прав есть определенные возрастные ограничения. Так, водительские права в Украине могут получить лица, достигшие:

16 лет – категории А1, А

18 лет – В1, В, С1, С

19 лет – категории ВЭ, СЭ, С1Э

21 лет – категории D1, D, D1E, DE, T

Кратко

Если вы уже давно пользуетесь тем или иным транспортным средством, а затем представился случай сесть за руль чего-то для вас необычного – например, микроавтобуса или автомобиля с небольшим прицепом, стоит поинтересоваться, не требует ли новый для вас транспорт дополнительной категории в правах. Ведь штраф за езду без прав (а это фактически так и есть) в Украине достаточно суровый – от 3400 грн (по ст. 126 КУоАП).