Категории прав в Украине: что означают буквы и цифры

На сегодняшний день в Украине существует более десятка категорий транспорта, для управления которым нужна отдельная категория в правах. Можно было бы думать, что этот вопрос касается только тех, кто имеет какие-то экзотический транспорт, но нет – есть случаи, когда и среднестатистическому семьянину может понадобиться новая категория в правах.
О действующих в Украине категориях водительских удостоверений читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи была использована Венская конвенция о дорожном движении и Постановления Кабмина Украины № 340 и № 511.
Несмотря на то, что категории водительских удостоверений в стране действуют около пятнадцати, они достаточно понятно структурированы и зная эту систему, можно более-менее ориентироваться в данном вопросе.
Есть четыре группы транспортных средств, обозначенных буквами, которые и определяют основные группы категорий:
В каждой категории есть подкатегории, покрывающие отдельные группы транспортных средств внутри категории. Обозначенные цифрой 1 (А1, В1 и т.п.) означают право управления только, так сказать, облегченной, начальной версии транспортных средств соответствующей категории. А вот дополнительная буква наоборот расширяет возможности владельца прав: подкатегория с индексом Е (ВЭ, С1Е и т.п.) позволяет буксировать тяжелый прицеп. Расскажем о категориях прав в Украине подробнее.
Итак, получив права той или иной категории, в Украине можно управлять:
Водитель, имеющий категории ВЭ, С1Э, СЭ, D1E, DE может управлять составами транспортных средств с тягачом соответственно категории В, С1, С, D1 или D и с прицепом массой более 750 кг. Чтобы управлять автопоездом в составе прицепа меньшей массы, подкатегория с индексом Е не нужна, достаточно иметь права на управление автомобилем, играющим роль тягача.
Молодым водителям (или будущим водителям) следует знать, что в некоторых категориях прав есть определенные возрастные ограничения. Так, водительские права в Украине могут получить лица, достигшие:
Если вы уже давно пользуетесь тем или иным транспортным средством, а затем представился случай сесть за руль чего-то для вас необычного – например, микроавтобуса или автомобиля с небольшим прицепом, стоит поинтересоваться, не требует ли новый для вас транспорт дополнительной категории в правах. Ведь штраф за езду без прав (а это фактически так и есть) в Украине достаточно суровый – от 3400 грн (по ст. 126 КУоАП).
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, каких неприятностей ждать от авто в жару.