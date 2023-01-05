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Катав полковника РФ, а нині обороняє Бахмут. ЗСУ показали трофейного "Тигра"

Фото: ЗСУ показали, який трофей вони отримали під час боїв в Херсонській області (wikimedia.org. Vitaly.V.Kuzmin)
Автор: Каріна Левицька

ЗСУ під час боїв в Херсонській області забрали собі трофейну бронемашину "Тигр", яка нині служить для потреб України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Міністерства оборони України в Telegram.

"Під час наступу в Херсонській області наші захисники відправили командира військової бази і його охорону - дюжину кадирівців - за російським кораблем, а самі взяли трофейну техніку й цінні здобутки: мапи, засоби зв’язку", - заявили в міністерстві.

Раніше, за словами Міноборони цей трофейний "Тигр" катав російського полковника, проте нині разом з броньовиком БПМ-97 "Постріл" (раніше КамАЗ-43269 - ред.) беруть активну участь в обороні Бахмута.

Раніше, Збройним силам України, вдалося захопити російський зенітно-ракетний комплекс С-300, та показали навіть показали його.

Раніше ми писали, що після штурмів російських окупантів на двох напрямках українські військові "затрофеїли" цілий арсенал.

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Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України