Катав полковника РФ, а нині обороняє Бахмут. ЗСУ показали трофейного "Тигра"

ЗСУ під час боїв в Херсонській області забрали собі трофейну бронемашину "Тигр", яка нині служить для потреб України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Міністерства оборони України в Telegram.

"Під час наступу в Херсонській області наші захисники відправили командира військової бази і його охорону - дюжину кадирівців - за російським кораблем, а самі взяли трофейну техніку й цінні здобутки: мапи, засоби зв’язку", - заявили в міністерстві.

Раніше, за словами Міноборони цей трофейний "Тигр" катав російського полковника, проте нині разом з броньовиком БПМ-97 "Постріл" (раніше КамАЗ-43269 - ред.) беруть активну участь в обороні Бахмута.