В катастрофе военного самолета в Беларуси погибли двое. Они отводили его от жилых домов
В катастрофе военно-учебного самолета в Беларуси погибли два человека. Оба находились в самом самолете, других жертв инцидента нет.
Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны Беларуси.
Сообщается, что под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130.
"При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й шаб майор Андрей Ничипорчик и летчик лейтенант Никита Куканенко. Других жертв и разрушений нет.
Напомним, ранее в марте в американском штате Аляска упал вертолет Eurocopter AS50. В результате катастрофы погибли пять человек.
До этого в Мексике в результате крушения легкомоторного самолета погибли шесть человек. По данным местных СМИ, самолет столкнулся с линией электропередач, после чего упал.