Катастрофа військового гелікоптера у Німеччині: є загиблі та зниклий безвісти

Як повідомлялося, гелікоптер зник із радарів 29 липня у проміжку між 10:00 та 10:30, а близько 12:00 веслярі виявили уламки судна в річці Мульде.

Внаслідок аварії до води потрапила велика кількість авіаційного пального. Близько 50 рятувальників спочатку зібрали керосин, а опісля перейшли до підйому уламків.

Додамо, що минулого тижня літак міністра внутрішніх справ Німеччини здійснив вимушену посадку в аеропорту Лейпцига.

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