Катастрофа в Броварах. За фактом трагедії відкрито провадження, поліція шукає свідків
За фактом аварії вертольота у Броварах 18 січня правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Свідків трагедії просять зв'язатися із поліцією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова під час брифінгу в ефірі телемарафону.
"Потрібно сказати, що рано робити висновки. Наразі вже розпочато кримінальне провадження. І слідчі, і Служба безпеки, і ДБР зараз будуть працювати", - заявив він.
Небитов також звернувся до громадян, які стали свідками трагедії, із проханням зв'язатися з поліцією для свідчень. Щоб розповісти про побачене, необхідно звернутися на лінію 102.
З таким самим проханням виступили і в Офісі президента України.
"Прохання до свідків події у Броварах оперативно звернутися до поліції. Це допоможе у з'ясуванні обставин трагедії", - написав заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Броварах (Київська область) сталася аварія вертольота ДСНС. РБК-Україна повідомляло, що на його борту були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, усі вони загинули.
Як відомо, вертоліт впав на територію садка, після чого на місці інциденту сталася пожежа. Наразі є інформація про 18 загиблих, з них троє дітей. Також близько 29 осіб отримали поранення, з них 15 – діти. Постраждалих доправили до лікарні.
Відомо, щоправоохоронці розглядають усі можливі версії падіння вертольота.
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