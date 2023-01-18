Катастрофа в Броварах. За фактом трагедії відкрито провадження, поліція шукає свідків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова під час брифінгу в ефірі телемарафону.

"Потрібно сказати, що рано робити висновки. Наразі вже розпочато кримінальне провадження. І слідчі, і Служба безпеки, і ДБР зараз будуть працювати", - заявив він.

Небитов також звернувся до громадян, які стали свідками трагедії, із проханням зв'язатися з поліцією для свідчень. Щоб розповісти про побачене, необхідно звернутися на лінію 102.

З таким самим проханням виступили і в Офісі президента України.

"Прохання до свідків події у Броварах оперативно звернутися до поліції. Це допоможе у з'ясуванні обставин трагедії", - написав заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.