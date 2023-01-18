ua ru
Ср, 18 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Катастрофа в Броварах. По факту трагедии открыто производство, полиция ищет свидетелей

Новина українською →
Киевская область, Среда 18 января 2023 11:29
Катастрофа в Броварах. По факту трагедии открыто производство, полиция ищет свидетелей Фото: по факту крушения вертолета в Броварах 18 января открыто уголовное производство (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

По факту крушения вертолета в Броварах 18 января правоохранители открыли уголовное производство. Свидетелей трагедии просят связаться с полицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника полиции Киевской области Андрея Небитова во время брифинга в эфире телемарафона.

"Нужно сказать, что рано делать выводы. Сейчас уже начато уголовное производство. И следователи, и Служба безопасности, и ГБР сейчас будут работать", - заявил он.

Небитов также обратился к гражданам, которые стали свидетелями трагедии, с просьбой связаться с полицией для показаний. Чтобы рассказать об увиденном, необходимо обратиться на линию 102.

С такой же просьбой выступили и в Офисе президента Украины.

"Просьба к свидетелям происшествия в Броварах оперативно обратиться в полицию. Это поможет в выяснении обстоятельств трагедии", - написал замруководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Напомним, сегодня утром в Броварах (Киевская область) произошло крушение вертолета ГСЧС. РБК-Украина сообщало, что на его борту были министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, все они погибли.

Как известно, вертолет упал на территорию садика, после чего на месте инцидента произошел пожар. Сейчас есть информация о 18 погибших, из них трое детей. Также около 29 человек получили ранения, из них 15 - дети. Пострадавших доставили в больницу.

Известно, что правоохранители рассматривают все возможные версии падения вертолета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область Бровары Авиакатастрофа
NEWS
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
Трагедия в Броварах. В авиакатастрофе погиб Монастырский, десятки жертв: все подробности
DAILY
Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России провалился. Какие риски остаются перед Украиной и ЕС