Катастрофа світового масштабу: дитяче недоїдання та голод зростали шість років поспіль

Конфлікти, екстремальна погода та економічні кризи призвели до наймасштабнішої продовольчої кризи за останні роки. ООН повідомляє про понад 295 мільйонів постраждали у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters .

У 2024 році гостра нестача їжі та дитяче недоїдання зросли шостий рік поспіль і охопили понад 295 мільйонів людей у 53 країнах, йдеться у Глобальному звіті про продовольчі кризи, оприлюдненому ООН у п’ятницю.

Це на 5% більше, ніж у 2023 році. У найгірше постраждалих регіонах понад 22% населення зазнає голоду на рівні кризи або гіршому.

"Цей звіт змальовує приголомшливу картину. Головні рушії - це війни, погодні екстремуми та економічні потрясіння, які часто поєднуються", - заявив Рейн Полсен, директор з надзвичайних ситуацій FAO.

Прогнози ще гірші

ООН попереджає, що у 2025 році ситуація лише погіршиться, адже очікується різке скорочення фінансування продовольчої допомоги - від 10% до понад 45%.

Великий удар завдала США під керівництвом Дональда Трампа, який фактично закрив Агентство міжнародного розвитку (USAID), скасувавши понад 80% його гуманітарних програм.

"Мільйони голодуючих вже втратили або невдовзі втратять життєво важливу підтримку", - наголосила Сінді Маккейн, голова Всесвітньої продовольчої програми.

У чому причина проблеми

У 2024 році конфлікти стали головною причиною голоду, зачепивши майже 140 мільйонів людей у 20 країнах. Зокрема, "катастрофічні" рівні нестачі їжі зафіксовано у Секторі Газа, Південному Судані, Гаїті та Малі. Судан офіційно підтвердив наявність голоду.

Економічні шоки призвели до продовольчої кризи у 59,4 мільйона людей у 15 країнах, зокрема в Сирії та Ємені. Це майже вдвічі більше, ніж до пандемії COVID-19.

Ель-Ніньйо спричинив посухи й повені, які загнали у кризу 18 країн. Постраждали понад 96 мільйонів людей, найбільше - у Південній Африці, Південній Азії та на Африканському Розі.

Найгірша ситуація за всю історію спостережень

Кількість людей, які живуть в умовах, близьких до голоду, зросла більш ніж удвічі - до 1,9 мільйона осіб. Це найвищий показник з 2016 року, коли ООН почала моніторинг.

Недоїдання серед дітей також досягло критичних масштабів: майже 38 мільйонів дітей до 5 років мають гостре недоїдання - зокрема у Судані, Ємені, Малі та Газі.

Близько 95 мільйонів вимушених переселенців, включаючи біженців та внутрішньо переміщених осіб, мешкають у країнах з продовольчими кризами. Серед них - ДР Конго, Колумбія та інші.

Позитивні тенденції

Попри загальні похмурі тенденції, у 2024 році ситуація покращилася у 15 країнах, зокрема в Україні, Кенії та Гватемалі. Причини: гуманітарна допомога, добрий урожай, зниження інфляції та зменшення конфліктів.

ООН закликає інвестувати в місцеві продовольчі системи.

"Підтримка місцевого сільського господарства - це найефективніший, гідний і менш витратний шлях допомоги", - зазначив Полсен.