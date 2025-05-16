Катастрофа мирового масштаба: детское недоедание и голод росли шесть лет подряд
Конфликты, экстремальная погода и экономические кризисы привели к самому масштабному продовольственному кризису за последние годы. ООН сообщает о более 295 миллионах пострадавших в 2024 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В 2024 году острая нехватка пищи и детское недоедание выросли шестой год подряд и охватили более 295 миллионов человек в 53 странах, говорится в Глобальном отчете о продовольственных кризисах, обнародованном ООН в пятницу.
Это на 5% больше, чем в 2023 году. В хуже всего пострадавших регионах более 22% населения испытывает голод на уровне кризиса или худшем.
"Этот отчет изображает потрясающую картину. Главные двигатели - это войны, погодные экстремумы и экономические потрясения, которые часто сочетаются", - заявил Рейн Полсен, директор по чрезвычайным ситуациям FAO.
Прогнозы еще хуже
ООН предупреждает, что в 2025 году ситуация только ухудшится, ведь ожидается резкое сокращение финансирования продовольственной помощи - от 10% до более 45%.
Большой удар нанесла США под руководством Дональда Трампа, который фактически закрыл Агентство международного развития (USAID), отменив более 80% его гуманитарных программ.
"Миллионы голодающих уже потеряли или вскоре потеряют жизненно важную поддержку", - отметила Синди Маккейн, председатель Всемирной продовольственной программы.
В чем причина проблемы
В 2024 году конфликты стали главной причиной голода, задев почти 140 миллионов человек в 20 странах. В частности, "катастрофические" уровни нехватки пищи зафиксированы в Секторе Газа, Южном Судане, Гаити и Мали. Судан официально подтвердил наличие голода.
Экономические шоки привели к продовольственному кризису у 59,4 миллиона человек в 15 странах, в частности в Сирии и Йемене. Это почти вдвое больше, чем до пандемии COVID-19.
Эль-Ниньо вызвал засухи и наводнения, которые загнали в кризис 18 стран. Пострадали более 96 миллионов человек, больше всего - в Южной Африке, Южной Азии и на Африканском Роге.
Худшая ситуация за всю историю наблюдений
Количество людей, живущих в условиях, близких к голоду, выросло более чем вдвое - до 1,9 миллиона человек. Это самый высокий показатель с 2016 года, когда ООН начала мониторинг.
Недоедание среди детей также достигло критических масштабов: почти 38 миллионов детей до 5 лет имеют острое недоедание - в частности в Судане, Йемене, Мали и Газе.
Около 95 миллионов вынужденных переселенцев, включая беженцев и внутренне перемещенных лиц, живут в странах с продовольственными кризисами. Среди них - ДР Конго, Колумбия и другие.
Положительные тенденции
Несмотря на общие мрачные тенденции, в 2024 году ситуация улучшилась в 15 странах, в частности в Украине, Кении и Гватемале. Причины: гуманитарная помощь, хороший урожай, снижение инфляции и уменьшение конфликтов.
ООН призывает инвестировать в местные продовольственные системы.
"Поддержка местного сельского хозяйства - это самый эффективный, достойный и менее затратный путь помощи", - отметил Полсен.
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