Катастрофа самолета под Харьковом: комиссия должна подать отчет до 25 октября

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительственная комиссия по расследованию причин катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области должен представить отчет о результатах расследования до 25 октября. Отчет должны подать Кабинета министров.

Об этом заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль в ходе внеочередного заседания правительства.

"Правительственной комиссии (поручено, - ред.) предоставить до 25 октября Кабинету министров Украины отчет о результатах расследования причин авиакатастрофы и принятых необходимых мерах... Попрошу членов комиссии в постоянном режиме информировать и Кабинет министров Украины, и общество о ходе расследования и о текущем состоянии дел", - сказал глава правительства.

Отметим, комиссия по расследованию причин катастрофы сегодня начала свою работу. На месте трагедии работают: министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, глава ГСЧС Украины Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица.

Как писало РБК-Украина, следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование в связи с авиакатастрофой.

Подчеркнем, спасатели нашли тела еще двоих человек, которые погибли в результате крушения самолета АН-26 под Харьковом; всего в катастрофе погибли 26 человек.