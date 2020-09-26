Катастрофа літака під Харковом: комісія має подати звіт до 25 жовтня

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Урядова комісія з розслідування причин катастрофи військового літака АН-26 в Харківській області має подати звіт про результати розслідування до 25 жовтня. Звіт мають подати Кабінету міністрів.

Про це заявив глава Кабміну Денис Шмигаль у ході позачергового засідання уряду.

"Урядовій комісії (доручено, - ред.) надати до 25 жовтня Кабінету міністрів України звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи та вжиті необхідні заходи... Попрошу членів комісії у постійному режимі інформувати і Кабінет міністрів України, і суспільство про хід розслідування та про поточний стан справ", - сказав глава уряду.

Відзначимо, комісія з розслідування причин катастрофи сьогодні розпочала свою роботу. На місці трагедії працюють: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС України Микола Чечоткін, голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер та інші посадові особи.

Як писало РБК-Україна, слідчі Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування у зв'язку з авіакатастрофою.

Підкреслимо, рятувальники знайшли тіла ще двох людей, які загинули в результаті катастрофи літака АН-26 під Харковом; усього в катастрофі загинули 26 осіб.