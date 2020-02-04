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Катастрофа MH17: обвинувачений Пулатов не буде присутнім на суді

Новини » Надзвичайні події     04.02.2020 - 16:09
Катастрофа MH17: обвинувачений Пулатов не буде присутнім на суді
Фото: Олег Пулатов (з відкритих джерел)

Нідерландські адвокати будуть захищати Пулатова в суді

Фігурант справи про катастрофу MH17 на Донбасі Олег Пулатов не буде присутнім на суді особисто. Про це повідомляє голландське видання telegraaf.nl.

Повідомляється, що Пулатова в суді захищатимуть нідерландські адвокати Будевейн ван Ейк і Сабіна тен Дошшат, а також російський юрист Олена Кутіна. Видання зазначає, що Пулатова викликали до Нідерландів як підозрюваного у причетності до катастрофи MH17, в результаті якої загинули 298 осіб.

Зазначимо, на момент катастрофи Пулатов був заступником начальника розвідувальної служби самопроголошеної "Донецької народної республіки". Як стверджують в юридичній компанії, він не буде присутній на суді особисто, але буде представлений своїми адвокатами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура Нідерландів пред'явила обвинувачення фігурантам справи МН17. У причетності до катастрофи крім Пулатова звинувачуються Сергій Дубинський, Ігор Гіркін ("Стрєлков") і українець Леонід Харченко.

Сьогодні стало відомо, що колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков не має наміру давати показання.

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