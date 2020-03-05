Катастрофа MH17: две жертвы до сих пор не идентифицированы

Спустя почти шесть лет после авиакатастрофы MH17 на Донбассе две жертвы до сих пор остаются не идентифицированными. Об этом пишет нидерландское издание De Telegraaf.

Сообщается, что из 298 жертв катастрофы MH17 не идентифицированными остаются 16-летний Гэри Слок и 58-летний Алекс Плог. По словам эксперта Нидерландского института судебной экспертизы Арно Кэла, для идентификации использовались новейшие методы извлечения ДНК.

"У нас все еще есть фрагменты костей с места катастрофы, из которых мы уже не смогли извлечь ДНК… Мы получили тысячи образцов тканей и осколков, а также личные вещи, которые могут содержать ДНК… Кроме двух человек нам это удалось. Мы не сдаемся", - отметил он.

Отметим, Гэри Слок является тем самым парнем, который перед самым вылетом из Амстердама в Куала-Лумпур опубликовал последнее селфи со своей матерью Петрой ван Лангевельд. В первые дни после катастрофы фото активно тиражировали мировые СМИ.

Напомним, ранее сообщалось, что уголовное дело об авиакатастрофе MH17 на Донбассе содержит около 36 тыс. страниц. В понедельник, 9 марта, стартует судебный процесс в Нидерландах.