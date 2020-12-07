Катастрофа МАУ: Украина пока не видит смысла в переговорах с Ираном

На сегодня украинская сторона не видит смысла в проведении очередного раунда переговоров с Ираном о катастрофе самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины"). Тегеран до сих пор идет отдельным путем в расследовании.

Об этом заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов, передает сайт Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что Мамедов провел встречу с послом Ирана Манучехром Моради. На ней Мамедов отметил, что с последнего раунда переговоров в октябре прошло полтора месяца, а украинское следствие еще не получило обещанных Ираном материалов и доказательств.

"Пока следствие в Украине и Иране идет отдельным путем… И ненадлежащее исполнение достигнутых договоренностей не дает нам пока возможности говорить о следующей дате двусторонних переговоров. Нет смысла проводить переговоры ради самого процесса", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран выделит 200 млн евро на компенсации за катастрофу МАУ, соответствующие деньги предусмотрены в бюджете страны на следующий год.

Украинская сторона жалуется, что Тегеран не допускает ее к допросу подозреваемых в деле катастрофы МАУ.

Иран сбил самолет украинской авиакомпании 8 января 2020 года двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли 176 человек. Власть Тегерана три дня отрицала ракетный удар, но в итоге подтвердила его.