Катастрофа МАУ: Україна поки не бачить сенсу в переговорах з Іраном

На сьогодні українська сторона не бачить сенсу в проведенні чергового раунду переговорів з Іраном про катастрофу літака МАУ ("Міжнародних авіаліній України"). Тегеран досі йде окремим шляхом у розслідуванні.

Про це заявив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, передає сайт Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що Мамедов провів зустріч з послом Ірану Манучехром Мораді. На ній Мамедов зазначив, що з останнього раунду переговорів у жовтні минуло півтора місяця, а українське слідство ще не отримало обіцяних Іраном матеріалів і доказів.

"Поки слідство в Україні та Ірані йде окремим шляхом... І неналежне виконання досягнутих домовленостей не дає нам можливості говорити про наступну дату двосторонніх переговорів. Немає сенсу проводити переговори заради самого процесу", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран виділить 200 млн євро на компенсації за катастрофу МАУ, відповідні гроші передбачені в бюджеті країни на наступний рік.

Українська сторона скаржиться, що Тегеран не допускає її до допиту підозрюваних у справі катастрофи МАУ.

Іран збив літак української авіакомпанії 8 січня 2020 року двома ракетами класу "земля-повітря". В результаті загинуло 176 осіб. Влада Тегерана три дні заперечувала ракетний удар, але в підсумку підтвердила його.