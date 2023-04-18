Катастрофа МАУ. Постраждалі країни розкритикували вироки, винесені Іраном

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи вважає судові процеси фіктивними, які не повинні відволікати увагу світу від невиконання Іраном міжнародних зобов’язань та уникнення відповідальності за збиття літака рейсу PS752 над Тегераном.

"Ані судові процеси, ані вироки, оголошені цього тижня, не принесли правди чи справедливості сім’ям жертв. Весь процес, починаючи з розслідування Іраном обставин збиття, не був неупередженим та прозорим", - йдеться у заяві.

В МЗС зазначили, що родини 176 жертв, які загинули внаслідок дій Ірану, все ще чекають на справедливість.

"Ми солідарні з родинами та близькими жертв збиття рейсу PS752 і докладатимемо усіх необхідних зусиль, допоки справедливість не буде забезпечена", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був збитий іранськими військовими над Тегераном. Жертвами катастрофи стали 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, зокрема громадяни України.

Як повідомлялося, 16 квітня суд Ірану виніс вирок 10 військовим у справі про катастрофу рейсу PS752.

Детальніше про розслідування катастрофи та як намагаються покарати Іран - у матеріалі РБК-Україна.

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