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Катастрофа МАУ: в МИД вновь опровергли передачу Ираном отчета

Автор: Даша Харченко

Иран до сих пор не передал Украине проект технического отчета по причинам катастрофы самолета авиакомпании МАУ. В начале января 2020 года его сбили иранские военные.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью BBC News Украина

По его словам, произошло недоразумение, когда СМИ сообщили о передаче этого отчета. Он подчеркнул, что речь шла о видеоконференции, где страны-участницы обсудили расследование техническое расследование трагедии.

"Украинской стороне не поступал проект технического отчета, подготовленный Ираном. Он обещает сделать это до конца этого года. Мы слышим эти обещания уже два месяца", - отметил Енин.

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По словам заместителя министра, именно в окончательном отчете должны быть выводы относительно технического состояния самолета, действий пилотов, взаимодействия иранских гражданских специалистов тегеранского аэропорта и военных, которые отвечали за ПВО и тому подобное.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать недостаток доверия в отношениях наших государств. Мы предлагали Ирану создать совместную следственную группу. Настаивали на проведении совместных следственных действий с участием украинских и иранских следователей и прокуроров. Пока что данные ими обещания остались на бумаге", - добавил Енин.

На прошлой неделе иранские СМИ заявили, что Тегеран завершил и передал окончательный технический отчет о причинах катастрофы МАУ Киеву. Согласно отчету, самолет был сбит ракетами из-за человеческой ошибки.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию о передаче украинской стороне техотчета Ираном.

Потом в Министерстве иностранных опять Ирана вновь заявили, что передали окончательный технический отчет по результатам расследования причин катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". Отчет якобы был передан в онлайн-формате.

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