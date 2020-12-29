Катастрофа МАУ: у МЗС знову спростували передачу Іраном звіту

Іран досі не передав Україні проект технічного звіту щодо причин катастрофи літака авіакомпанії МАУ. На початку січня 2020 року його збили іранські військові.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін в інтерв’ю ВВС News Україна

За його словами, сталось непорозуміння, коли ЗМІ повідомили про передачу цього звіту. Він наголосив, що йшлось про відеоконференцію, де країни-учасниці розслідування обговорили технічне розслідування трагедії.

"Українській стороні не надходив проєкт технічного звіту, підготовлений Іраном. Він обіцяє зробити це до кінця цього року. Ми чуємо ці обіцянки вже два місяці", - зазначив Єнін.

За словами заступника міністра, саме в остаточному звіті мають бути висновки щодо технічного стану літака, дій пілотів, взаємодії іранських цивільних спеціалістів тегеранського аеропорту та військових, що відповідали за ППО тощо.

"На жаль, ми змушені констатувати брак довіри у відносинах наших держав. Ми пропонували Ірану створити спільну слідчу групу. Наполягали на проведенні спільних слідчих дій за участю українських та іранських слідчих та прокурорів. Поки що дані ними обіцянки лишилися на папері", - додав Єнін.

Минулого тижня іранські ЗМІ заявили, що Тегеран завершив і передав остаточний технічний звіт про причини катастрофи МАУ Києву. Згідно зі звітом, літак був збитий ракетами через людську помилку.

Пізніше в Міністерстві закордонних справ України спростували інформацію про передачу українській стороні техзвіт Іраном.

Потім у Міністерстві закордонних знову Ірану знову заявили, що передали остаточний технічний звіт за результатами розслідування причин катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України". Звіт нібито був переданий в онлайн-форматі.