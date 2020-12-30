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Катастрофа МАУ: Кулеба назвал условия для подачи иска в международный суд

Киев, Среда 30 декабря 2020 11:49
Катастрофа МАУ: Кулеба назвал условия для подачи иска в международный суд
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал условия, при которых Украина может подать иск против Ирана по делу о катастрофе самолета Международных авиалиний Украины в международный суд. Для этого должны быть исчерпаны все возможности урегулирования конфликта напрямую с Ираном и поддержка других стран жертв катастрофы.

Об этом Кулеба заявил в интервью "ТСН".

"Мы можем перейти к фазе судебного разбирательства, только если поймем, что все возможности урегулировать этот вопрос с Ираном исчерпаны. И понять это должна не только Украина, но и другие пострадавшие страны", - сказал министр.

Кулеба подчеркнул, что Украина не действует самостоятельно в переговорах с Ираном.

"Мы являемся лидером команды пострадавших стран и выступаем от их имени. Поэтому это должно быть наше общее решение", - добавил глава украинского МИД.

Ранее РБК-Украина писало, что Кулеба назвал переговоры с Ираном по делу о катастрофе МАУ провалом.

Также глава украинского МИД сообщал, что Украина не позволит Ирану легко откупиться по данному делу.

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Новости Украины Общество катастрофаИранДмитрий Кулеба

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