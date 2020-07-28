Катастрофа МАУ: Канада требует обнародовать расшифровку "черных ящиков"

Министерство иностранных дел Канады поприветствовало завершение расшифровки "черных ящиков" сбитого над Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины". В ведомстве просят обнародовать полученную информацию с бортовых самописцев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в Twitter.

"Канада благодарит французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (ВЕА) за завершение анализа "черных ящиков" самолета рейса PS752. Этим анализом теперь следует должным образом поделиться с международным сообществом, чтобы удостовериться в полном, достоверном и прозрачном расследовании безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Отметим, что заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире "Украина 24" заявил, что владельцем информации с "черных ящиков" является Иран.

"Насколько могли, мы обнародовали наиболее принципиальные аспекты расшифровки "черных ящиков". Больше мы сказать, к сожалению, не можем, чтобы избежать обвинений в разглашении информации, чтобы в дальнейшем это не было использовано иранской стороной для демонстрации нежелания для дальнейшего сотрудничества и обмена информации", - заявил он.

Напомним, консультации с представителями Ирана по выплате компенсаций пройдут в Киеве 29-30 июля.

Кроме того, на прошлой неделе специалисты расшифровали данные с "черных ящиков" самолета МАУ, полная расшифровка была проведена в течение четырех дней.