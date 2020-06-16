Иран вскоре передаст Франции "черные ящики" сбитого самолета МАУ, - Трюдо

Канадский премьер обещает оказывать давление на иранские власти
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Иран готовит передачу Франции "черных ящиков" сбитого самолета украинского самолета "Международные авиалинии Украины". Это, по его словам, состоится в ближайшее время.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Трюдо подтвердил, что задержка отправки была вызвана ограничительными мерами из-за пандемии COVID-19.
"Черные ящики должны быть доставлены к Франции в ближайшее время", - заявил он.
По словам канадского премьра, давление на Иран для получения результатов причин катастрофы и правосудия будет продолжено.
"Мы собираемся и далее будем давить на иранский режим вместе с нашими иностранными партнерами, чтобы получить ответы, добиться правосудия, получить компенсации для семей", - добавил Трюдо.
Катастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана. Пассажирский самолет был сбит ракетой, выпущенной иранскими военными. В результате трагедии погибло 176 человек.
Ранее в правительстве Ирана заявили, что пандемия замедлила планы передать за границу "черные ящики" сбитого самолета.
РБК-Украина писало, что Тегеран до сих пор не взял на себя международную ответственность за катастрофу.
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Автор: Инна Собора