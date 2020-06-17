Катастрофа МАУ в Иране: завершить расследование можно без "черных ящиков"

Завершение расследования катастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране не упирается в расшифровку бортовых самописцев. Кроме этого, есть и другие способы получения доказательств.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью РБК-Украина.

Как пояснил дипломат, существуют данные со спутников, которые подтверждают, что украинский самолет был сбит двумя ракетами. Также у Ирана должны быть видео и аудио данные из ракетных комплексов, откуда были запущены ракеты.

"Если вдруг "черных ящиков" не будет, трагедии не случится, это не означает, что отсутствуют другие возможности установить истину", - подчеркнул он.

Напомним, самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился в январе этого года во время вылета из аэропорта Тегерана. Предварительно, борт был сбит двумя иранскими ракетами. На момент катастрофы в самолете находились 176 пассажиров и девять членов экипажа.

Расследование катастрофы МАУ до сих пор продолжается, ведь Иран так и не предоставил "черные ящики" самолета для их расшифровки.

Недавно премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что вскоре Иран передаст бортовые самописцы самолета во Францию, где их должны расшифровать.

Накануне Тегеран официально обратился к французской стороне за помощью в расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета.