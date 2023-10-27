Катастрофа, яка виходить за межі України. В ООН дали експрес-оцінку підриву Каховської ГЕС

"Повертаючись до України: програма ООН з довкілля опублікувала екологічну експрес-оцінку прориву Каховської греблі. У доповіді наголошується, що прорив Каховської греблі у червні цього року є далекосяжною екологічною катастрофою, яка виходить за межі України; масштаби якої можуть бути незрозумілими найближчими роками чи навіть десятиліття", - розповіли в ООН.

Як заявили в ООН, "хоча повінь нижче за течією завдала значних екологічних втрат і шкоди, ситуація вища за греблю ще серйозніша". Зокрема наголошується, що "події призвели до викиду хімічних забруднюючих речовин, у тому числі машинної олії та рідких добрив, оскільки у зоні затоплення перебувала значна кількість об'єктів зберігання хімікатів".

"Це може негативно вплинути на фауну та флору, а також на жителів постраждалої території", - підкреслили в ООН.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Це спричинило затоплення низки населених пунктів Херсонської області. Найбільше постраждало тимчасово окуповане лівобережжя.

Частина мешканців регіону втратила своє житло внаслідок таких дій російських солдатів.

Примітно, що Сербія відмовляється надавати Україні військову допомогу та продовжує співпрацювати з Росією. При цьому Белград не визнає окупації українських територій та допомагає нашій країні гуманітаркою.

Наприкінці серпня Сербія передала Україні 15 вантажівок гуманітарної допомоги для постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС.

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