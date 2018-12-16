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Катастрофа винищувача: політ проходив в складних погодних умовах

Новини » Суспільство    16.12.2018 - 14:56
Катастрофа винищувача: політ проходив в складних погодних умовах
Фото: Су-27 (facebook.com/kpszsu)

У районі проведення польотів авіації спостерігались складні метеорологічні умови

Винищувач Су-27 виконував вправи з курсом бойової підготовки на пілотаж у складних метеорологічних умовах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЗСУ.

Повідомляється, що 15 грудня у Житомирській області в районі проведення польотів авіації спостерігались складні метеорологічні умови, однак планові польоти відбувалися при встановленому мінімумі погоди. Уточнюється, що льотчик був підготовлений до виконання завдань в таких умовах.

У прес-службі зазначають, що політ тривав близько 30 хвилин. Пілот виконував вправи з курсом бойової підготовки на пілотаж у складних метеорологічних умовах, відпрацьовував вправи, характерні для винищувальної авіації, такі як навчальні повітряні бої.

Літак розбився при заході на посадку між дальнім і ближнім приводом аеродрому Озерне.

Катастрофа винищувача: політ проходив в складних погодних умовах

Нагадаємо, в результаті катастрофи винищувача Су-27 у Житомирській області загинув майор Олександр Фоменко, який був начальником повітряно-вогневої і тактичної підготовки бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних сил України.

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