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Катастрофа на Чернобыльской АЭС: СБУ обнародовала секретные документы

Автор: Анастасия Рокитна

Государственный архив Службы безопасности Украины (СБУ) опубликовал секретные документы КГБ по катастрофе на Чернобыльской АЭС. Среди документов - самый первый доклад о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Также среди документов переговоры операторов станции в момент аварии, эвакуация почти 45 тысяч жителей Припяти и прилегающих районов. Как отмечается, архивные дела свидетельствуют, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года.

Например, в 1982 году на первом энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным "приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов". В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках.

Также сообщается, что в 1983 году руководство Москвы получило информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности.

"После аварии советская власть искала разные "теории заговора", но не признавала реальность. Уже 27 апреля был готов перечень "неблагонадежных" жителей Припяти, иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС, а также "сектантов, представителей немецкой национальности и тех, кто переписывается за границу", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в июле 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и другие.

Напомним, в Украине появился регламент йодной профилактики в случае радиационной аварии.

Отметим, ровно 35 лет назад, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла авария, которая стала величайшей атомной катастрофой современности.

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