Катастрофа на Чорнобильській АЕС: СБУ оприлюднила секретні документи

Також серед документів переговори операторів станції в момент аварії, евакуація майже 45 тисяч жителів Прип'яті та прилеглих районів. Як зазначається, архівні справи свідчать, що аварії на ЧАЕС траплялися і до 26 квітня 1986 року.

Наприклад, в 1982 році на першому енергоблоці стався значний викид радіоактивних речовин. Але доповідь КДБ про це закінчується звичним "вжито заходів для недопущення панічних і провокаційних чуток". У 1984 році аварійні ситуації були на 3 і 4 енергоблоках.

Також повідомляється, що в 1983 році керівництво Москви отримало інформацію, що ЧАЕС є однією з найнебезпечніших атомних станцій в СРСР через відсутність засобів безпеки.

"Після аварії радянська влада шукала різні "теорії змови", але не визнавала реальність. Вже 27 квітня був готовий перелік "неблагонадійних" жителів Прип'яті, іноземних делегацій, які відвідували ЧАЕС, а також "сектантів, представників німецької національності і тих, хто переписується за кордон", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в липні 1986 року з'явилася директива, яка засекречувала всі деталі аварії на ЧАЕС: її причини, характер руйнувань, склад суміші, викинутої в повітря при вибуху, радіаційну обстановку, масштаби робіт з ліквідації, захворюваність та інші.