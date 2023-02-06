Катастрофа в Броварах. В ближайшее время будут первые результаты расследования, - МВД

В ближайшее время будут первые результаты расследования катастрофы, произошедшей 18 января в Броварах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. главы МВД Игоря Клименко в эфире телемарафона .

"Мы ждем технической экспертизы (черных ящиков вертолета – ред.). Мы заинтересованы, чтобы мы и общество как можно быстрее получили результаты этих экспертиз и заключение следствия", - заявил Клименко.

По его словам, в ближайшее время Офис генпрокурора проинформирует о первых результатах, ведь объединенная группа следователей активно работает над этим вопросом.

"Версии остались те же, которые были. Меньше не стало. Когда будут расшифрованы бортовые самописцы, тогда мы сможем более конкретно говорить, что произошло на борту", - пояснил и.о. главы МВД.