Катастрофа Boeing 787 Dreamliner в Індії: компанія знала про проблеми з літаками

Видання пише, що попри те, що авіакомпанії, які користуються літаками Boeing, мали багато проблем із двигунами 787, його показники безпеки експлуатації досі були хорошими.

Однак, як стало відомо, регулятор безпеки США, Федеральне управління цивільної авіації (FAA), протягом багатьох років було змушене розслідувати відразу кілька проблем пов'язаних з даними літаками.

Boeing закликали вивести літаки серії 787 Dreamliner

За даними The Guardian, минулого року на слуханнях у Вашингтоні інформатор закликав Boeing призупинити польоти всіх літаків 787 Dreamliner по всьому світу.

Однак компанія відкинула заяви колишнього інженера та заявила, що повністю впевнена у літаках даної серії.

Наразі відомо, що в експлуатації перебуває понад 1100 літаків Boeing 787, які використовують більшість великих міжнародних авіакомпаній.

Ця модель цінується за значно кращу паливну ефективність та нижчий рівень шуму, ніж у тих типів, які вона замінила.

Аварії Boeing

Дві основні аварії, спричинені несправностями літаків Boeing, сталися в Індонезії та Ефіопії у 2018 та 2019 роках, коли використовувалися тоді ще нові моделі 737 Max.

Цю модель вивели з експлуатації майже на рік, перш ніж її перезапустили та повернули до широкого використання.

Відомо навіть, що минулого місяця Boeing погодився виплатити 1,1 мільярда доларів за угодою з Міністерством юстиції США, щоб уникнути судового переслідування за дві катастрофи, в яких разом загинуло 346 людей.