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Катастрофа Ан-12 в России. На борту самолета были двое украинцев, - МИД

Автор: Дмитрий Левицкий

По предварительным данным, полученным Министерством иностранных дел Украины, на борту белорусского разбившегося в России самолета Ан-12 были украинцы. Предварительно, в самолете находились двое граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

"Консульство в Новосибирске установило связь с МЧС РФ, ожидает результаты идентификации жертв, выясняет обстоятельства катастрофы. "Горячая линия" консульства для родственников: +79133791293", - написал Николенко в Twitter.

Как ранее сообщалось, на борту Ан-12 авиакомпании "Гродно" могли находиться украинцы Олег Щучко и Александр Чуприненко. Такую информацию предоставляли белорусские издания.

Напомним, белорусский самолет Ан-12 разбился сегодня в Иркутске, когда заходил на посадку.

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МИД УкраиныРоссийская ФедерацияАвиакатастрофа