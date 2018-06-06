Катар заявил о намерении вступить в НАТО

Глава Минобороны Катара заявил, что страна является "главным внеблоковым союзником" НАТО

Министр обороны Катара Халед бен Мухаммед аль-Атыйя заявил, что вступление в НАТО является долгосрочной стратегической целью страны. Об этом сообщает DW.

Кроме того, глава Минобороны Катара заявил, что страна является "главным внеблоковым союзником" НАТО. Он также подчеркнул, что столица Катара Доха способна разместить "один из специализированных центров" НАТО.

Как отмечается, в январе текущего года НАТО заключил с Катаром соглашение в сфере безопасности, согласно которому предполагается обмен секретными данными.

Напомним, ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии заявили о готовности применить силу против Катара, если страна купит у Российской Федерации (РФ) зенитные комплексы С-400.