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Катар заявив про намір вступити в НАТО

НовиниПолітика    06.06.2018 - 11:52
Фото: міністр оборони Катару Халед бен Мухаммед аль-Атийя (wikimedia.org Chatham House)
Фото: міністр оборони Катару Халед бен Мухаммед аль-Атийя (wikimedia.org Chatham House)

Глава Міноборони Катару заявив, що країна є "головним позаблоковим союзником" НАТО

Міністр оборони Катару Халед бен Мухаммед аль-Атийя заявив, що вступ до НАТО є довгостроковою стратегічною метою країни. Про це повідомляє DW.

Крім того, глава Міноборони Катару заявив, що країна є "головним позаблоковим союзником" НАТО. Він також підкреслив, що столиця Катару Доха здатна розмістити "один із спеціалізованих центрів" НАТО.

Як наголошується, в січні поточного року НАТО уклав угоду з Катаром у сфері безпеки, згідно з якою передбачається обмін секретною інформацією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Саудівській Аравії заявили про готовність застосувати силу проти Катару, якщо країна купить у Російській Федерації (РФ) зенітні комплекси С-400.

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Теги публікації: НАТО, Катар  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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