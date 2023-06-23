Катар запланував експансію в НБА та НХЛ: пріоритеті визначені

Суверенний фонд Катару зібрався вперше в історії інвестувати кошти в професіональний спорт Сполучених Штатів. Під прицілом – хокейна та дві баскетбольні команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Катарський державний інвестиційний фонд викупить частку акцій клубу Національної хокейної ліги "Вашингтон Кепіталз" і колективу Національної баскетбольної асоціації "Вашингтон Візардс". Qatar Investment Authority придбає орієнтовно 5% акцій компанії Monumental Sports & Entertainment.

Останній належать обидві столичні команди, а також клуб жіночої НБА "Вашингтон Містікс", команда Джі-Ліги "Кепітал Сіті Гоу-Гоу", стадіон "Кепітал Ван-Арена" та регіональна мережа ТБ. Сума угоди між катарцями та американцями складе 4,05 млрд доларів. Щоправда, повного контролю над діяльністю спортивних команд катарці не матимуть.

Дочірня компанія суверенного фонду Катару – Qatar Sports Investments – у 2011 році викупила контрольний пакет акцій французького "Парі Сен-Жермен". Торік восени компанія придбала 22% акцій "Браги". Угода з Monumental Sports & Entertainment стане першим виходом на ринок Північної Америки.

Сезон 2022/23 став невдалим і для "Кепіталз", і для "Візардс". Обидва столичні колективи завершили виступи після регулярного чемпіонату.