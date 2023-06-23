ua ru
Пт, 23 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Катар запланировал экспансию в НБА и НХЛ: приоритеты определены

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 23 июня 2023 12:29
Катар запланировал экспансию в НБА и НХЛ: приоритеты определены Фото: Хоккейные "Кэпиталз" среди целей шейхов (facebook.com/Capitals)
Автор: Антон Федорцив

Суверенный фонд Катара собрался впервые в истории инвестировать средства в профессиональный спорт Соединенных Штатов. Под прицелом – хоккейная и две баскетбольные команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Катарский государственный инвестиционный фонд выкупит часть акций клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" и коллектива Национальной баскетбольной ассоциации "Вашингтон Уизардс". Qatar Investment Authority приобретет ориентировочно 5% акций компании Monumental Sports&Entertainment.

Последней принадлежат обе столичные команды, а также клуб женской НБА "Вашингтон Мистикс", команда Джи-Лиги "Кепитал Сити Гоу-Гоу", стадион "Кепитал Ван-Арена" и региональная сеть ТВ. Сумма сделки между катарцами и американцами составит 4,05 млрд долларов. Правда, полного контроля за деятельностью спортивных команд у катарцев нет.

Дочерняя компания суверенного фонда Катара – Qatar Sports Investments – в 2011 году выкупила контрольный пакет акций французского "Пари Сен-Жермен". В прошлом году осенью компания приобрела 22% акций "Браги". Соглашение с Monumental Sports & Entertainment станет первым выходом на рынок Северной Америки.

Сезон 2022/23 стал неудачным и для "Кэпиталз", и для "Уизардс". Оба столичных коллектива завершили выступления после регулярного чемпионата.

К слову, ночью "Вашингтон Уизардс" выбрали новичка на драфте НБА-2023.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Катар НХЛ Баскетбол хоккей
NEWS
В ГУР спрогнозировали ход войны в ближайшие 2-3 месяца
В ГУР спрогнозировали ход войны в ближайшие 2-3 месяца
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Готовимся к возможным ударам по энергетике осенью