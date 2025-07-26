Катар погрожує "відключити" ЄС від газу: Reuters дізнався причину

Лист Катару до уряду Бельгії, який побачив Reuters, показує, що Катар пригрозив припинити постачання газу до Європейського Союзу у відповідь на закон про належну ретельність щодо примусової праці та шкоди навколишньому середовищу.

Наразі Катар є третім за величиною експортером скрапленого природного газу (СПГ) у світі після США та Австралії. З моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році він постачає від 12% до 14% СПГ до Європи.

У листі до уряду Бельгії від 21 травня міністр енергетики Катару Саад аль-Каабі заявив, що країна реагує на директиву ЄС про належну ретельність у сфері корпоративної стійкості (CSDDD), яка вимагає від великих компаній, що працюють в ЄС, виявляти та усувати проблеми з правами людини та екологічні проблеми у своїх ланцюгах постачання.

"Простіше кажучи, якщо до CSDDD не будуть внесені подальші зміни, Держава Катар і QatarEnergy не матимуть іншого вибору, як серйозно розглянути альтернативні ринки за межами ЄС для нашого СПГ та інших продуктів, які пропонують більш стабільне і сприятливе бізнес-середовище", – йдеться в листі.

Лист від Катару отримала також Єврокомісія

Європейська комісія також отримала лист від Катару, датований 13 травня, повідомив Reuters представник комісії, зазначивши, що законодавці та країни ЄС наразі ведуть переговори щодо змін до CSDDDD.

"Тепер вони повинні провести переговори та прийняти суттєві зміни щодо спрощення, запропоновані комісією", - сказав представник.

Брюссель запропонував зміни до CSDDD на початку цього року, щоб зменшити його вимоги, зокрема, відклавши його запуск на рік, до середини 2028 року, та обмеживши перевірки, які компанії повинні проводити у своїх ланцюгах постачання.

Компанії, які не дотримуються вимог, можуть бути оштрафовані на суму до 5% від глобального обороту.

Катар заявив, що зміни ЄС не є достатніми, а у своєму листі Каабі зазначив, що Катар особливо стурбований вимогою CSDDD щодо розробки компаніями плану переходу до боротьби зі зміною клімату, спрямованого на запобігання глобальному потеплінню понад 1,5 градуса Цельсія.

"Ні держава Катар, ні QatarEnergy не мають планів досягти нульового рівня викидів у найближчому майбутньому", - йдеться в листі.

У додатку до листа, який також побачив Reuters, Катар запропонував вилучити розділ CSDDD, який містить вимогу щодо планів переходу до кліматичної нейтральності.