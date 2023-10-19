Катар підписав угоду про постачання газу Нідерландам протягом майже 30 років замість РФ
Катар погодився постачати газ Shell до Нідерландів протягом 27 років. Таким чином країни Європи намагаються відшкодувати втрачені поставки газу з РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EurActiv.
Видання зазначає, що угода Shell ідентична угоді TotalEnergies, укладеній минулого тижня з QatarEnergy щодо поставок газу до Франції. Обидва є найбільшими і найтривалішими угодами Катару щодо постачання газу в Європу.
Катар, найбільший у світі експортер скрапленого природного газу (СПГ), раніше орієнтувався на довгострокові поставки на азіатський ринок.
Але тепер покупці з Європейського союзу підписали угоди про імпорт газу, щоб компенсувати втрату поставок з Росії. Дочірні компанії QatarEnergy і Shell уклали два договори купівлі-продажу 3,5 млн тонн СПГ на рік терміном на 27 років.
Німеччина також шукає заміну російському газу
"Угода підтвердила зобов'язання Катару допомогти задовольнити енергетичні потреби Європи і зміцнити її енергетичну безпеку за допомогою джерела, відомого своїми чудовими економічними та екологічними якостями", - заявив у заяві компанії глава QatarEnergy Саад аль-Каабі.
Представник Міністерства клімату Нідерландів Тім ван Дейк заявив, що уряд має намір скоротити попит на газ, але газ знадобиться в доступному для огляду майбутньому, оскільки поновлювані альтернативи та інфраструктура недостатньо доступні.
Німеччина була найбільшим покупцем газу в РФ, і вона також звернулася до Катару за заміною газу в рамках угоди між QatarEnergy і ConocoPhillips, підписаної в листопаді минулого року, про постачання до Німеччини 2 млн тонн СПГ на рік протягом 15 років.
Російський газ у Європі
Нещодавно Болгарія ввела податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до Євросоюзу.
Також Молдова більше не купуватиме російський газ. На європейському ринку ціни нижчі, ніж у "Газпрому".
Норвезька енергетична група Equinor підписала п'ятирічну угоду про постачання газу з OMV у рамках стратегії диверсифікації постачання австрійської компанії.
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