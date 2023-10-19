Катар подписал соглашение о поставках газа Нидерландам в течение почти 30 лет вместо РФ

Катар согласился поставлять газ Shell в Нидерланды в течение 27 лет. Таким образом страны Европы пытаются возместить утраченные поставки газа из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EurActiv .

Издание отмечает, что сделка Shell идентична сделке TotalEnergies, заключенной на прошлой неделе с QatarEnergy по поставкам газа во Францию. Оба являются крупнейшими и самыми длительными соглашениями Катара по поставкам газа в Европу.

Катар, крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа (СПГ), ранее ориентировался на долгосрочные поставки на азиатский рынок.

Но теперь покупатели из Европейского союза подписали соглашения об импорте газа, чтобы компенсировать потерю поставок из России. Дочерние компании QatarEnergy и Shell заключили два договора купли-продажи 3,5 млн тонн СПГ в год сроком на 27 лет.

Германия также ищет замену российскому газу

"Соглашение подтвердило обязательство Катара помочь удовлетворить энергетические потребности Европы и укрепить ее энергетическую безопасность с помощью источника, известного своими превосходными экономическими и экологическими качествами", - заявил в заявлении компании глава QatarEnergy Саад аль-Кааби.

Представитель Министерства климата Нидерландов Тим ван Дейк заявил, что правительство намерено сократить спрос на газ, но газ понадобится в обозримом будущем, поскольку возобновляемые альтернативы и инфраструктура недостаточно доступны.

Германия была крупнейшим покупателем газа в РФ, и она также обратилась к Катару за заменой газа в рамках соглашения между QatarEnergy и ConocoPhillips, подписанного в ноябре прошлого года, о поставках в Германию 2 млн тонн СПГ в год в течение 15 лет.

Российский газ в Европе

Недавно Болгария ввела налог на российский природный газ, транзитом проходящий через ее территорию в Евросоюз.

Также Молдова больше не будет покупать российский газ. На европейском рынке цены ниже, чем у "Газпрома".

Норвежская энергетическая группа Equinor подписала пятилетнее соглашение о поставках газа с OMV в рамках стратегии диверсификации поставок австрийской компании.