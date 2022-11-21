Катар підписав з Китаєм довгостроковий контракт на постачання газу

Після лютневого вторгнення Росії в Україну конкуренція за ЗПГ загострилася, і Європа, зокрема, потребувала величезної кількості, щоб замінити російський трубопровідний газ, який раніше становив майже 40% імпорту континенту.

"Сьогоднішній день є важливою віхою для першої угоди про купівлю-продаж (SPA) для проекту North Field East, це 4 мільйони тонн на 27 років для Sinopec з Китаю", - сказав глава QatarEnergy Саад аль-Каабі перед підписанням угоди.

Північне родовище є частиною найбільшого у світі газового родовища, яке Катар ділить з Іраном, який називає свою частку Південний Парс.

QatarEnergy раніше цього року підписала п'ять угод з розширення Північного родовища, який включає шість ліній ЗПГ, які збільшать потужність зрідження Катару з 77 до 126 млн тонн на рік до 2027 року.

Каабі сказав, що переговори з іншими покупцями в Китаї та Європі, які хочуть забезпечити надійність поставок, продовжуються.

Катар вже є найбільшим у світі експортером ЗПГ, і його проект розширення Північного родовища зміцнить цю позицію та допоможе гарантувати довгострокові постачання газу до Європи, оскільки континент шукає альтернативи російським потокам.

"Я думаю, що нещодавня волатильність змусила покупців зрозуміти важливість довгострокової пропозиції", - сказав Каабі.

Він додав, що переговори про частку участі у проекті розширення країни Перської затоки ведуться з кількома організаціями.

Контракт на постачання є ключовим компонентом інтегрованого партнерства в NFE, йдеться в заяві Sinopec, яка вказує на те, що вона може брати участь у переговорах про частку.

Каабі сказав, що QatarEnergy зберегла 75% акцій у розширенні і може передати до 5% свого пакета деяким покупцям.