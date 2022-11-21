Катар подписал с Китаем самый долгосрочный контракт на поставки газа

После февральского вторжения России в Украину конкуренция за СПГ обострилась, и Европа, в частности, нуждалась в огромных количествах, чтобы заменить российский трубопроводный газ, который раньше составлял почти 40% импорта континента.

"Сегодняшний день является важной вехой для первого соглашения о купле-продаже (SPA) для проекта North Field East, это 4 миллиона тонн на 27 лет для Sinopec из Китая", - сказал е глава QatarEnergy Саад аль-Кааби перед подписанием сделки.

Северное месторождение является частью крупнейшего в мире газового месторождения, которое Катар делит с Ираном, который называет свою долю Южный Парс.

QatarEnergy ранее в этом году подписала пять сделок по расширению Северного месторождения, который включает в себя шесть линий СПГ, которые увеличат мощность сжижения Катара с 77 до 126 млн тонн в год к 2027 году.

Кааби сказал, что переговоры с другими покупателями в Китае и Европе, которые хотят обеспечить надежность поставок, продолжаются.

Катар уже является крупнейшим в мире экспортером СПГ, и его проект расширения Северного месторождения укрепит эту позицию и поможет гарантировать долгосрочные поставки газа в Европу, поскольку континент ищет альтернативы российским потокам.

"Я думаю, что недавняя волатильность заставила покупателей понять важность долгосрочного предложения", - сказал Кааби.

Он добавил, что переговоры о доле участия в проекте расширения страны Персидского залива ведутся с несколькими организациями.

Контракт на поставку является ключевым компонентом интегрированного партнерства в NFE, говорится в заявлении Sinopec, указывающем на то, что оно может участвовать в переговорах о доле.

Кааби сказал, что QatarEnergy сохранила 75% акций в расширении и может передать до 5% своего пакета некоторым покупателям.