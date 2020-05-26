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Катар направил почти 9 тонн средств защиты для украинских медиков

Новости » Коронавирус     26.05.2020 - 18:27
Катар направил почти 9 тонн средств защиты для украинских медиков
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Груз содержит медицинские халаты, очки, маски, респираторы, перчатки, лицевые щитки и комбинезоны

Катар прислал почти 9 тонн гуманитарной медицинской помощи для борьбы с пандемией коронавируса. Гуманитарный груз в аэропорту "Борисполь" встретили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вместе с послом Катара в Украине Гади аль-Гаджри.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что груз весом почти 9 тонн содержит средства индивидуальной защиты для медицинских работников, в частности, медицинские халаты, очки, маски, респираторы, перчатки, лицевые щитки и комбинезоны.

"Украина высоко ценит решение эмира государства Катар и всегда будет помнить об этом проявлении дружбы. Наши двусторонние отношения имеют большой потенциал, который мы настроены сполна воплотить на благо наших народов", - заявил глава МИД.

Фото: Катар отправил почти 9 тонн гуманитарной помощи (mfa.gov.ua)

Напомним, США предоставят Украине дополнительно 1 млн долларов для борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, на прошлой неделе Азербайджан передал Украине 23 тонны гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19.

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Автор: Виталина Благодатова

Теги Новости Украины УкраинаГуманитарная помощьКатарКоронавирус
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