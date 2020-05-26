Катар надіслав майже 9 тонн засобів захисту для українських медиків

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Вантаж містить медичні халати, окуляри, маски, респіратори, рукавички, лицьові щитки та комбінезони

Катар надіслав майже 9 тонн гуманітарної медичної допомоги для боротьби з пандемією коронавірусу. Гуманітарний вантаж в аеропорту "Бориспіль" зустріли міністр закордонних справ Дмитро Кулеба разом з послом Катару в Україні Гаді аль-Гаджрі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордоних справ України.

Зазначається, що вантаж вагою майже 9 тонн містить засоби індивідуального захисту для медичних працівників, зокрема, медичні халати, окуляри, маски, респіратори, рукавички, лицьові щитки та комбінезони.

"Україна високо цінує рішення еміра держави Катар і завжди пам’ятатиме про цей вияв дружби. Наші двосторонні відносини мають великий потенціал, який ми налаштовані сповна втілити на благо наших народів", - заявив глава МЗС.

Фото: Катар надіслав майже 9 тонн гуманітарної допомоги (mfa.gov.ua)

Нагадаємо, США нададуть Україні додатково 1 млн доларів для боротьби з пандемією коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, минулого тижня Азербайджан передав Україні 23 тонни гуманітарної допомоги для боротьби з COVID-19.

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Автор: Виталина Благодатова