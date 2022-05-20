Катар намерен поставлять сжиженный газ в Германию

Катар надеется начать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Германию. Заместитель главы страны Персидского залива заявил, что это произойдет в 2024 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы хотим, чтобы наш завод по производству сжиженного природного газа Golden Pass в Техасе, в котором Qatar Energy владеет 70% акций, был готов к поставкам в Германию уже в 2024 году", - заявил шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани, который также является министром иностранных дел.
Позже в пятницу эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани проведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.
Планы Германии по созданию терминалов СПГ набирают обороты, поскольку страна изо всех сил пытается отказаться от импорта более дешевого газа из России в ответ на нападение Москвы на Украину.
Напомним, Германия предприняла шаги по наращиванию импорта сжиженного природного газа (СПГ) для отказа от трубопроводных поставок из России. Страна арендовала четыре плавучих хранилища и регазификационные установки (FSRU).
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