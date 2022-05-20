Катар намерен поставлять сжиженный газ в Германию

"Мы хотим, чтобы наш завод по производству сжиженного природного газа Golden Pass в Техасе, в котором Qatar Energy владеет 70% акций, был готов к поставкам в Германию уже в 2024 году", - заявил шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани, который также является министром иностранных дел.

Позже в пятницу эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани проведет переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.

Планы Германии по созданию терминалов СПГ набирают обороты, поскольку страна изо всех сил пытается отказаться от импорта более дешевого газа из России в ответ на нападение Москвы на Украину.

Напомним, Германия предприняла шаги по наращиванию импорта сжиженного природного газа (СПГ) для отказа от трубопроводных поставок из России. Страна арендовала четыре плавучих хранилища и регазификационные установки (FSRU).