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Катар має намір постачати скраплений газ до Німеччини

Фото: газ з Катару піде до Німеччини
Автор: Олександр Білоус

Катар сподівається почати постачання зрідженого природного газу (СПГ) до Німеччини. Заступник глави країни Перської затоки заявив, що це відбудеться в 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми хочемо, щоб наш завод з виробництва зрідженого природного газу Golden Pass в Техасі, в якому Qatar Energy володіє 70% акцій, був готовий до поставок до Німеччини вже у 2024 році", - заявив шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані, який також є міністром закордонних справ.

Пізніше в п'ятницю емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані проведе переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем в Берліні.

Плани Німеччини щодо створення терміналів СПГ набирають обертів, оскільки країна щосили намагається відмовитися від імпорту дешевшого газу з Росії у відповідь на напад Москви на Україну.

Нагадаємо, Німеччина зробила кроки з нарощування імпорту зрідженого природного газу (СПГ) для відмови від трубопровідних поставок з Росії. Країна орендувала чотири плавучих сховища і регазифікаційні установки (FSRU).

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