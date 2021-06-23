Каталонские сепаратисты покинули тюрьму после помилования Мадридом

Освобожденных политиков и активистов, которые несли баннер с требованием "свободы Каталонии", поприветствовал глава регионального правительства Пер Арагонес.

"Ни одно помилование не заставит замолчать каталонский народ, они не закроют нам рот , - сказал Жорди Куйсарт, один из помилованных сепаратистов и глава каталонской культурной ассоциации Omnium.

Хосеп Рулл, бывший чиновник правительства Каталонии, сказал: "мы достигнем независимости Каталонии и победим".

Девять политиков и активистов были осуждены в 2019 году от девяти до 13 лет за беспорядки и злоупотребления государственными средствами после несанкционированного референдума о независимости, который привел к кратковременному провозглашению независимости и самому большому политическому кризису в Испании за последние десятилетия.

Центральное правительство помиловало их жестом доброй воли с целью начать переговоры по разрешению политического конфликта. Помилованным запрещено занимать государственные должности.