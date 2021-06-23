Каталонські сепаратисти покинули в'язницю після помилування Мадридом

Звільнених політиків та активістів, які несли банер із вимогою "свободи Каталонії", привітав глава регіонального уряду Пер Арагонес.

"Жодне помилування не змусить замовкнути каталонський народ, вони не закриють нам рот ", - сказав Жорді Куйсарт, один з помилуваних сепаратистів і глава каталонської культурної асоціації Omnium.

Хосеп Рулл, колишній чиновник уряду Каталонії, сказав: "Ми досягнемо незалежності Каталонії і переможемо".

Дев'ять політиків та активістів були засуджені у 2019 році від дев'яти до 13 років за заворушення та зловживання державними коштами після несанкціонованого референдуму про незалежність, який призвів до короткочасного проголошення незалежності та найгіршої політичної кризи в Іспанії за останні десятиліття.

Центральний уряд помилував їх жестом доброї волі з метою почати переговори щодо вирішення політичного конфлікту. Помилуваним заборонено обіймати державні посади.