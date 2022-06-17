ru ua
Пт, 17 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Каталонія зібралася самостійно прийняти зимові Олімпійські ігри

Новость на русском →
Барселона, П'ятниця 17 червня 2022 12:52
Каталонія зібралася самостійно прийняти зимові Олімпійські ігри Фото: Церемонія відкриття зимової Олімпіади в Пекіні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Спортивні функціонери іспанського регіону Каталонія вирішила внести зміни до заявки на проведення зимової Олімпіади 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Vanguardia.

Автономна область тепер прагне самостійно провести Ігри. Раніше каталонці планували прийняти Білу Олімпіаду з іншою автономією у складі Іспанії – Арагоном. Та зараз регіони не можуть домовитися щодо розподілу змагань.

Федерація зимових видів спорту Каталонії закликала іспанський НОК виключити Арагон зі спільної заявки. Якщо столичні функціонери погодяться, то Каталонія прийме не лише змагання з хокею, гірськолижного спорту, сноуборду, фристайлу та скі-альпінізму. До неї також перейдуть біатлон, керлінг, ковзанярський спорт, фігурне катання і шорт-трек.

Наразі Міжнародний олімпійський комітет отримав ще 3 заявки на проведення зимових Олімпійських ігор-2030. Конкуренцію Барселоні готові скласти американський Солт-Лейк-Сіті, японське Саппоро та канадський Ванкувер.

Ще низка держав вивчає доцільність участі в тендері на проведення зимової Олімпіади. До чотирьох претендентів можуть приєднатися Алмати, Боржомі, Лейпциг, Сараєво та Савойя.

До слова, ФІФА оприлюднила перелік міст Північної Америки, які приймуть чемпіонат світу-2026.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Каталонія Іспанія Олімпіада
NEWS
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС
DAILY
Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска
Михайло ФедоровВіце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Завжди на зв'язку. Чим Україні під час війни допомагає Starlink від Ілона Маска