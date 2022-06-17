Каталонія зібралася самостійно прийняти зимові Олімпійські ігри

Спортивні функціонери іспанського регіону Каталонія вирішила внести зміни до заявки на проведення зимової Олімпіади 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Vanguardia .

Автономна область тепер прагне самостійно провести Ігри. Раніше каталонці планували прийняти Білу Олімпіаду з іншою автономією у складі Іспанії – Арагоном. Та зараз регіони не можуть домовитися щодо розподілу змагань.

Федерація зимових видів спорту Каталонії закликала іспанський НОК виключити Арагон зі спільної заявки. Якщо столичні функціонери погодяться, то Каталонія прийме не лише змагання з хокею, гірськолижного спорту, сноуборду, фристайлу та скі-альпінізму. До неї також перейдуть біатлон, керлінг, ковзанярський спорт, фігурне катання і шорт-трек.

Наразі Міжнародний олімпійський комітет отримав ще 3 заявки на проведення зимових Олімпійських ігор-2030. Конкуренцію Барселоні готові скласти американський Солт-Лейк-Сіті, японське Саппоро та канадський Ванкувер.

Ще низка держав вивчає доцільність участі в тендері на проведення зимової Олімпіади. До чотирьох претендентів можуть приєднатися Алмати, Боржомі, Лейпциг, Сараєво та Савойя.