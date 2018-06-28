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Каталония попросит премьера Испании согласиться на новый референдум о независимости

НовостиПолитика    28.06.2018 - 20:22
Фото: протесты в Каталонии (wikipedia.org/Lohen11)
Фото: протесты в Каталонии (wikipedia.org/Lohen11)

Политики встретятся в Мадриде 9 июля

Глава Каталонии Ким Торра заявил, что его "первая просьба" к новому испанскому премьеру Педро Санчесу будет касаться согласования референдума о независимости региона. Об этом сообщает Politico.

Лидеры встретятся в Мадриде 9 июля.

По словам Торра, "право Каталонии на самоопределение" будет доминирующей темой их обсуждений.

"Если мы не хотим решать этот вопрос, то эти встречи не имеют большого смысла", - сказал он.

Пятидневный визит лидера Каталонии в Вашингтон является частью его усилий, направленных на продвижение движения Каталонии за независимость на международном уровне.

Однако Санчес неоднократно говорил, что самоопределение - это не путь для Каталонии, поскольку это только еще больше разделит регион.

Напомним, 22 июня региональное правительство Каталонии заявило, что разрывает протокольные отношения с королевским двором Испании.

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Теги публикации: Каталония, референдум, независимость  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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