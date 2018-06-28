Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Каталонія проситиме прем'єра Іспанії погодитися на новий референдум про незалежність

НовиниПолітика    28.06.2018 - 20:22
Фото: протести у Каталонії (wikipedia.org/Lohen11)
Фото: протести у Каталонії (wikipedia.org/Lohen11)

Політики зустрінуться в Мадриді 9 липня

Глава Каталонії Кім Торра заявив, що його "перше прохання" до нового іспанського прем'єра Педро Санчеса буде стосуватися погодження референдуму про незалежність регіону. Про це повідомляє Politico.

Лідери зустрінуться в Мадриді 9 липня.

За словами Торра, "право Каталонії на самовизначення" буде домінуючою темою їхніх обговорень.

"Якщо ми не хочемо вирішувати це питання, то ці зустрічі не мають великого сенсу", - сказав він.

П'ятиденний візит лідера Каталонії до Вашингтона є частиною його зусиль, спрямованих на просування руху Каталонії за незалежність на міжнародному рівні.

Однак Санчес неодноразово говорив, що самовизначення - це не шлях для Каталонії, оскільки це тільки ще більше розділить регіон.

Нагадаємо, 22 червня регіональний уряд Каталонії заявив, що розриває протокольні відносини з королівським двором Іспанії.

Новий прем'єр-міністр Іспанії Санчес склав присягу Новий уряд Каталонії склав присягу
Теги публікації: Каталонія, референдум, независимость  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
У Тернополі невідомий благодійник пожертвував на лікування дитини нечувану суму
Дієго Марадона шокував вболівальників після матчу
"Знаешь ли ты": зірка 2000-х йде зі сцени через проблеми зі здоров'ям (фото)
"Жека! Одужуй!": Володимир Зеленський переживає за свого друга
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся