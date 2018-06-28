Каталонія проситиме прем'єра Іспанії погодитися на новий референдум про незалежність

Політики зустрінуться в Мадриді 9 липня

Глава Каталонії Кім Торра заявив, що його "перше прохання" до нового іспанського прем'єра Педро Санчеса буде стосуватися погодження референдуму про незалежність регіону. Про це повідомляє Politico.

Лідери зустрінуться в Мадриді 9 липня.

За словами Торра, "право Каталонії на самовизначення" буде домінуючою темою їхніх обговорень.

"Якщо ми не хочемо вирішувати це питання, то ці зустрічі не мають великого сенсу", - сказав він.

П'ятиденний візит лідера Каталонії до Вашингтона є частиною його зусиль, спрямованих на просування руху Каталонії за незалежність на міжнародному рівні.

Однак Санчес неодноразово говорив, що самовизначення - це не шлях для Каталонії, оскільки це тільки ще більше розділить регіон.

Нагадаємо, 22 червня регіональний уряд Каталонії заявив, що розриває протокольні відносини з королівським двором Іспанії.