Каталонія проситиме прем'єра Іспанії погодитися на новий референдум про незалежність

Політики зустрінуться в Мадриді 9 липня
Глава Каталонії Кім Торра заявив, що його "перше прохання" до нового іспанського прем'єра Педро Санчеса буде стосуватися погодження референдуму про незалежність регіону. Про це повідомляє Politico.
Лідери зустрінуться в Мадриді 9 липня.
За словами Торра, "право Каталонії на самовизначення" буде домінуючою темою їхніх обговорень.
"Якщо ми не хочемо вирішувати це питання, то ці зустрічі не мають великого сенсу", - сказав він.
П'ятиденний візит лідера Каталонії до Вашингтона є частиною його зусиль, спрямованих на просування руху Каталонії за незалежність на міжнародному рівні.
Однак Санчес неодноразово говорив, що самовизначення - це не шлях для Каталонії, оскільки це тільки ще більше розділить регіон.
Нагадаємо, 22 червня регіональний уряд Каталонії заявив, що розриває протокольні відносини з королівським двором Іспанії.