В Каталонии произошла авария при участии 12 машин, есть потерпевшие

В испанском регионе Каталония произошла массовая авария при участии 2 автомобилей, есть более двух десятков пострадавших. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Авария произошла в каталонском городе Сан-Садурни-д’Аноя в 18:48 по местному времени на трассе в направлении Барселоны. В результате массового столкновения машин травмы получили по меньшей мере 25 человек.

Авария произошла накануне в 18:48 по местному времени (19:48 мск) на трассе в направлении Барселоны.

По данным СМИ, на место ДТП направили десять машин скорой помощи и один вертолет. В медучреждения госпитализировали 17 человек, а восьми оказали помощь на месте. Некоторых людей отправили в близжайшие больницы, однако никто из потерпевших не получил серьезных травм.

Напомним, в Германии в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн произошло столкновение поезда с грузовиком, в результате чего пострадали 25 человек.