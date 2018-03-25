В Каталонии начались массовые акции против ареста Пучдемона

Тысячи демонстрантов вышли на акции против ареста бывшего лидера каталонских сепаратистов

В Каталонии начались массовые акции протеста против задержания бывшего регионального премьера Карлеса Пучдемона в Германии, передает AFP.

Сообщается, что тысячи демонстрантов вышли на улицы Барселоны с каталонскими флагами. Организаторы акции запланировали шествие к консульству Германии. Кроме того, в Жироне демонстранты собрались под представительством правительства Испании и в знак протеста против ареста Пучдемона сняли флаг Испании и обрисовали стены здания желтой краской.

Также сообщается, что на 17:00 по местному времени в Каталонии были назначены перекрытия трасс и мобилизация сторонников отделения от Испании.

VIDEO: Thousands of people, many waving Catalan separatist flags, demonstrate in Barcelona after German police arrested former president Carles Puigdemont pic.twitter.com/lrxck5vdpW — AFP news agency (@AFP) March 25, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что немецкая полиция задержала экс-главу правительства Каталонии Пучдемона. Его задержали на границе с Данией по пути следования из Финляндии в Бельгию. Немецкая прокуратура рассматривает возможность экстрадиции Пучдемона в Испанию.