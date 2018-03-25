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В Каталонии начались массовые акции против ареста Пучдемона

НовостиПолитика    25.03.2018 - 20:35
Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com/KRLSPuigdemont)
Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com/KRLSPuigdemont)

Тысячи демонстрантов вышли на акции против ареста бывшего лидера каталонских сепаратистов  

В Каталонии начались массовые акции протеста против задержания бывшего регионального премьера Карлеса Пучдемона в Германии, передает AFP.

Сообщается, что тысячи демонстрантов вышли на улицы Барселоны с каталонскими флагами. Организаторы акции запланировали шествие к консульству Германии. Кроме того, в Жироне демонстранты собрались под представительством правительства Испании и в знак протеста против ареста Пучдемона сняли флаг Испании и обрисовали стены здания желтой краской.

Также сообщается, что на 17:00 по местному времени в Каталонии были назначены перекрытия трасс и мобилизация сторонников отделения от Испании.

 

Напомним, ранее сообщалось, что немецкая полиция задержала экс-главу правительства Каталонии Пучдемона. Его задержали на границе с Данией по пути следования из Финляндии в Бельгию. Немецкая прокуратура рассматривает возможность экстрадиции Пучдемона в Испанию.

 

Пучдемона задержали в Германии при помощи спецслужб Испании
Теги публикации: Каталония, демонстрация, Карлес Пучдемон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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