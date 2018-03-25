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У Каталонії почалися масові акції проти арешту Пучдемона

НовиниПолітика    25.03.2018 - 20:35
Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com/KRLSPuigdemont)
Фото: Карлес Пучдемон (facebook.com/KRLSPuigdemont)

Тисячі демонстрантів вийшли на акцію проти арешту колишнього лідера сепаратистів каталонських

У Каталонії почалися масові акції протесту проти затримання колишнього регіонального прем'єра Карлеса Пучдемона в Німеччині, передає AFP.

Повідомляється, що тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Барселони з каталонськими прапорами. Організатори акції запланували хода до консульства Німеччини. Крім того, в Жироні демонстранти зібралися під представництвом уряду Іспанії та в знак протесту проти арешту Пучдемона зняли прапор Іспанії й обмалювали стіни будівлі жовтою фарбою.

Також повідомляється, що на 17:00 за місцевим часом в Каталонії були призначені перекриття трас та мобілізація прихильників відділення від Іспанії.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецька поліція затримала екс-главу уряду Каталонії Пучдемона. Його затримали на кордоні з Данією на шляху прямування з Фінляндії до Бельгії. Німецька прокуратура розглядає можливість екстрадиції Пучдемона до Іспанії.

 

Пучдемона затримали в Німеччині за допомогою спецслужб Іспанії
Теги публікації: Каталонія, демонстрация, Карлес Пучдемон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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