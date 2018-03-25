У Каталонії почалися масові акції проти арешту Пучдемона

Тисячі демонстрантів вийшли на акцію проти арешту колишнього лідера сепаратистів каталонських

У Каталонії почалися масові акції протесту проти затримання колишнього регіонального прем'єра Карлеса Пучдемона в Німеччині, передає AFP.

Повідомляється, що тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Барселони з каталонськими прапорами. Організатори акції запланували хода до консульства Німеччини. Крім того, в Жироні демонстранти зібралися під представництвом уряду Іспанії та в знак протесту проти арешту Пучдемона зняли прапор Іспанії й обмалювали стіни будівлі жовтою фарбою.

Також повідомляється, що на 17:00 за місцевим часом в Каталонії були призначені перекриття трас та мобілізація прихильників відділення від Іспанії.

VIDEO: Thousands of people, many waving Catalan separatist flags, demonstrate in Barcelona after German police arrested former president Carles Puigdemont pic.twitter.com/lrxck5vdpW — AFP news agency (@AFP) March 25, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецька поліція затримала екс-главу уряду Каталонії Пучдемона. Його затримали на кордоні з Данією на шляху прямування з Фінляндії до Бельгії. Німецька прокуратура розглядає можливість екстрадиції Пучдемона до Іспанії.